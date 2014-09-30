Москвичи предложили открыть в кинотеатрах театральные студии

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи при помощи сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин" выбрали кружки и секции, которые хотели бы видеть в городских кинотеатрах, сообщает пресс-служба проекта.

Жители столицы предложили открыть в "Березке", "Вымпеле", "Полете", "Салюте", "Искре", "Молодежном" и "Юности" театральные (10-11 процентов голосов) и танцевальные студии (10-13 процентов). Горожане, кроме того, хотят, чтобы в кинотеатрах организовывали творческие мастер-классы (12-18 процентов голосов), а также открыли студии раннего развития (10-16 процентов).

В кинотеатре "Полет" москвичи хотели бы видеть также детские киноклубы (за них высказались 13 процентов респондентов), мастерские рисунка и живописи и зоны коворкинга с точкой доступа Wi-Fi (по 9 процентов).

Все кинотеатры, которые принимали участие в опросе, входят состав государственного "Кинообъединение для детей и молодежи", в учреждениях установлено современное звуковое и видеооборудование, работают уютные залы с большими экранами. Зрителям показывают картины различных жанров, в том числе новинки отечественного и зарубежного кинематографа. Отметим, что некоторые детские кружки и секции уже работают в кинотеатрах.

Напомним, что опрос о том, чего не хватает столичным кинотеатрам, появился в "Активном гражданине" 10 сентября. Среди вариантов, из которых могли выбрать горожане - рабочие зоны с Wi-Fi, стойки буккроссинга (обмен книгами) и различные кружки.

Отметим, что в числе последних опросов в "Активном гражданине" - нужно ли вводить правила работы сотрудников МФЦ и оценка изменения облика летних веранд. Кроме того, в приложении "Активный гражданин" стали появляться объявления о поиске пропавших людей от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

