В Москве отреставрируют 39 городских кинотеатров

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Победителем аукциона по продаже 39 московских кинотеатров стала компания "Эдисонэнерго", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. Компания Дочерняя компания одного из крупнейших девелоперв России ADG group – "Эдисонэнерго" – заплатит за кинотеатры 9,5 миллиарда рублей.

Подрядчик должен модернизировать кинотеатры, сделав из них мультифункциональные культурно-досуговые центры, где будут не только кинозалы, но и кафе, рестораны, магазины, спортивные секции и студии по интересам для детей и взрослых.

"Эдисонэнерго" готова дополнительно вложить в модернизацию кинотеатров 40 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор компании Григорий Печерский. Он отметил, что все кинотеатры нуждаются в серьезной реконструкции: 18 из них закрыты, девять используются не по назначению, здания остальных требуют серьезного ремонта.

Печерский пообещал, что "Эдисонэнерго" предложит городу "уникальный проект, соответствующий мировым тенденциям развития инфраструктуры и высоким стандартам качества, в центре которого будет стоять интерес жителя города, интерес жителя каждого района".

Напомним, аукцион по продаже 39 кинотеатров прошел 13 ноября. Здания объединили в один лот, начальная цена которого составила более девяти миллиардов рублей. В числе проданных – кинотеатры "Прага", "Родина", "Звездный", "София", "Нева", "Мечта", "Киргизия", "Алмаз", "Орбита", "Улан-Батор" и другие. Все кинотеатры находились в ведении ГУП "Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей".

Но 21 ноября Московское УФАС возбудило дело против столичного департамента по конкурентной политике из-за жалобы муниципального депутата, который счел несправедливым объединение продаваемых кинотеатров в один лот. По мнению депутата, принять участие в аукционе, на котором выставлен такой дорогой лот, мог только один крупный покупатель.

В департаменте конкурентной политики M24.ru сообщили, что антимонопольное ведомство не проанализировало рынок и не определило потенциальных участников аукциона, поэтому их обвинения неправомерны.