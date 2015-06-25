На месте бывших кинотеатров Москвы появятся культурные центры

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В бывших городских кинотеатрах появятся культурно-досуговые центры. Концепция градостроительного развития зданий поддержана депутатами Мосгордумы на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, которое прошло 24 июня.

Согласно концепции, площадь кинотеатров будет значительно расширена, в них откроются магазины шаговой доступности, кафе, аптеки. Кроме показов фильмов, горожан ждут тематические кружки, секции, студии, выставки, культурно-досуговые мероприятия.

"Мы понимаем, что городу нужна новая архитектура, новое видение, что кинотеатр должен становиться районным центром притяжения. И мы все готовы к сотрудничеству для того, чтобы это получилось", – отметил председатель комиссии Сергей Зверев.

"Мосгорсправка": Где могут летом отдохнуть московские дети

Ранее столичный департамент по конкурентной политике провел аукцион по продаже 39 кинотеатров, построенных с 1938 по 1988 год в спальных районах, поскольку большая их часть не функционирует. Общая стоимость зданий – 9,5 миллиарда рублей.

Победителем аукциона стало "Эдисонэнерго". Компания займется реконструкцией кинотеатров: "Ангара", "Аврора", "Алмаз", "Ашхабад", "Баку", "Байконур", "Бирюсинка", "Будапешт", "Витязь", "Варшава", "Волга", "Волгоград", "Восход", "Высота", "Звездный", "Керчь", "Киргизия", "Комсомолец", "Ладога", "Марс", "Мечта", "Нева", "Орбита", "Орион", "Патриот", "Первомайский", "Прага", "Планета", "Рассвет", "Рига", "Родина", "Саяны", "Солнцево", "София", "Таллин", "Улан-Батор", "Экран", "Эльбрус", "Янтарь".

Генеральный директор компании Григорий Печерский рассказал, что будет тщательно прорабатываться не только функционал, но и внешний облик зданий. Например, в отделке кинотеатра "Киргизия" планируется использовать керамическую плитку и многофункциональное освещение.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что в преобразовании нуждаются не только сами кинотеатры, но и территории вокруг них. "Многие кинотеатры с годами превратились в узнаваемые городские ориентиры, поэтому важно эту функцию сохранить. Реконструкция позволит улучшить архитектуру данных строений, сформировать новый градостроительный образ районов. Вокруг кинотеатра должно образоваться пространство, которое будет восприниматься как некое досуговое место", – отметил он.

Проектирование будущих культурных центров планируется начать в третьем квартале 2015 года и завершить в первом квартале 2016 года, старт строительных работ намечен на второй квартал 2016 года, финальный этап – на третий квартал 2016 года.