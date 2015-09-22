"Московское кино" покажет интеллектуальные фильмы для подростков

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

22 сентября в сети кинотеатров "Московское кино" стартует подростково-молодежный проект "ИМХО: интеллектуальное кино для подростков и молодежи". Об этом сообщают организаторы.

В кинотеатре "Факел" пройдут нарративные показы – после просмотра картин последуют их обсуждения. Посетители смогут сопоставить опыт героев фильмов с собственными историями из жизни.

В кинотеатре "Сатурн" со зрителями встретятся специалисты киносферы – режиссер, оператор, мультипликатор. Они проведут мастер-классы для всех желающих.

В кинотеатре "Спутник" зрителей ждут темы холокоста, тоталитаризма, экологии. Будет также проведен специальный семинар, в рамках которого подростки смогут поделиться своим мнением.

В кинотеатре "Звезда" представят короткометражные мультипликационные фильмы. Кроме того, там покажут "Класс коррекции", "Одержимость" и другие картины.

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