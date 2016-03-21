Госфильмофонд просит передать ему кинотеатр "Ударник"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Кинотеатр "Ударник" может перейти в управление Государственного фонда кинофильмов РФ. Генеральный директор Госфильмофонда Николай Бородачев рассказал m24.ru, что планирует обратиться к московским властям с просьбой передать легендарное здание в ведение фонда. В этом случае в "Ударнике" будут показывать фестивальное кино, ретроспективы и дебютные показы, а также проводить творческие встречи.

"Был такой разговор с Евгением Герасимовым [председатель комиссии при Мосгордуме по культуре – прим. m24.ru]. У нас в ведении находится кинотеатр "Иллюзион", и он в прекрасном состоянии. Мы его отремонтировали, он полностью выполняет свои функции, но для Москвы одного такого кинотеатра недостаточно", – сказал Бородачев.

Во втором кинотеатре Госфильмофонда московские зрители могли бы видеть схожий репертуар с тем, что показывается в "Иллюзионе". Речь идет о показе ретроспектив старых фильмов, семейного и дебютного кино, премьерных показов. В здании также могут проводиться творческие встречи и заседания киноклубов. "Если бы нам дали "Ударник" в безвозмездное пользование, мы бы организовали там такую же работу, как в "Иллюзионе", – добавил Бородачев.

Отметим, в 2012 году глава международного культурного фонда Breus Foundation Шалва Бреус заявил о планах организовать в "Ударнике" музей современного искусства. Бородачев уверен, что Госфильмофонд смог бы найти общий язык с культурным фондом и вместе привести здание кинотеатра в порядок. Президент фонда BREUS Foundation не смог оперативно прокомментировать m24.ru ситуацию.

Председатель комиссии по культуре при Мосгордуме Евгений Герасимов сказал m24.ru, что депутаты готовы официально рассмотреть и поддержать предложение Госфильмофонда."Если в комиссию поступят официальное обращение и соответствующие обоснования от Госфильмофонда, мы их обязательно рассмотрим", – сказал он.

С 2013 года "Ударник" находится в ведении ГБУ "Финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы" (ФХУ). В мае 2015 года департамент по конкурентной политике выставил его на торги за 559,9 миллиона рублей. Аукцион должен был пройти 16 июня, однако он не состоялся из-за необходимости в корректировке документации. В департаменте по конкурентной политике сказали m24.ru со ссылкой на "ФХУ", что решение по зданию пока не принято, объект находится "в неопределенном состоянии".

Напомним, кинотеатр "Ударник" был построен в 1933 году и до 1990-х он был главной премьерной площадкой страны на 1,5 тысячи зрительских мест. Конструкция здания предусматривает раздвижной купол, правда, открывался он всего единожды, после механизм просто заклинило. Здание является объектом культурного наследия. В 1996 году кинотеатр реконструировали, в итоге получился обновленный зал на 735 мест с полусферическим экраном. В 2004 году кинотеатр сдали в аренду прокатчику "Каро", который приостановил показ фильмов еще в 2010 году. С 2012 года в здании "Ударника" проходит выставка ежегодной Премии Кандинского – награды российского национального современного искусства.