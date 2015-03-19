Форма поиска по сайту

19 марта 2015, 19:13

Культура

Новые серии "Лунтика" и "Маши и Медведя" покажут в кинотеатрах

Фото: кадр из "Маши и Медведя"

21 марта стартует проект "Мульт в кино". В его рамках в крупных кинотеатрах столицы начнут показывать новые эпизоды популярных российских анимационных сериалов – таких, как "Маша и Медведь", "Белка и Стрелка: озорная семейка" и "Лунтик и его друзья".

Свежие выпуски киножурнала "Мульт в кино" будут выходить в прокат каждые две недели по выходным. Продолжительность одного сеанса составит 40–45 минут, показывать мультики будут утром и днем, сообщается на портале проекта. Выпуски мультальманаха планируется полностью обновлять дважды в месяц.

Увидеть анимационные фильмы удастся во многих крупных российских киносетях, в том числе в кинотеатрах "Синема Парка", "Формулы кино", "Каро Фильма", "Киномакса", "5 звезд" и других.

В рамках проекта будут крутить не только телехиты ("Барбоскины", "Маша и Медведь", "Машины страшилки", "Белка и Стрелка: озорная семейка", "Лунтик и его друзья"), но и новые отечественные мультсериалы ("Пузыри", "Бумажки" и "Ми-ми-мишки"). В рамках проекта эпизоды будут показывать на больших экранах до того, как они появятся в интернете и на телевидении.

Планируется, что позже количество кинотеатров, участвующих в проекте "Мульт в кино", будет расти, а в прокат начнут выходить тематические выпуски, приуроченные к различным датам – День защиты детей, начало школьных каникул, Новый год.

Подробности о проекте можно узнать здесь.

