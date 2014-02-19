Москва выставит на торги 39 кинотеатров – Ефимов

Более 30 московских кинотеатров выставлены на продажу

Столичные власти выставят на торги 39 кинотеатров, при этом в собственности у города останется около 200 зданий, сообщил на пресс-конференции об эффективном управлении хозяйством Москвы глава департамента городского имущества Владимир Ефимов.

"Кинотеатры будут продаваться "партиями" по 3-5 штук, при этом свои функции они сохранят", - уточнил Ефимов.

Всего за 2013 год было реализовано через аукционы 59 земельных участков, принадлежащих Москве, общей площадью в 32 гектара. Из них 11 – под физкультурно-оздоровительные комплексы, четыре - под образовательные учреждения.

По льготной аренде (1 рубль за квадратный метр) были сданы 11 зданий, они станут дошкольными образовательными учреждениями и откроются уже в сентябре 2014 года. Еще 10 похожих объектов выставлены на аукцион.

В декабре 2013 года Москва уже выставляла на торги 10 принадлежащих ей кинотеатров. Стартовая цена пяти объектов - "Бирюсинки", "Волги", "Киргизии", "Софии" и "Электрона" составила 3,1 миллиарда рублей. А лот, состоящий еще из пяти кинотеатров - "Волгоград", "Орбита", "Солнцево", "Экран" и "Рассвет" - инвесторы могли купить за 1,7 миллиарда.

По условиям торгов, инвесторы должны были оставить не менее 30% площади каждого кинотеатра под "культурно-просветительскую функцию", 70% - под "спортивно-рекреационную", то есть открыть там фитнес-залы и частные медклиники.