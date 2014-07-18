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Проекты

18 июля 2014, 13:16

В крупнейшем кинотеатре страны зрителям покажут фильмы бесплатно

кинотеатры проекты зрители

Фото: karofilm.ru

20 июля сеть "КАРО" открывает в Москве новый 22-зальный кинотеатр, который станет крупнейшим в России. Комплекс, способный вместить 4477 зрителей, откроется на 4 и 5 этажах торгового центра Vegas Крокус Сити на 66-м километре МКАД. Как сообщается на сайте компании КАРО, в первые десять дней зрители смогут попасть в кинозалы бесплатно.

Мегаплекс "КАРО Vegas 22" – главный проект компании в 2014 году. Он выделяется не только размерами, но и современным оборудованием: большеформатный экран, дающий сверхъяркое изображение в форматах 2D и 3D, экраны Precision White Screen, которые в 4-5 раз ярче обычных, система воссоздания трехмерного звучания Auro 11.1.

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Зрителей залов LUXE: A RealD Experience ждут кресла с увеличенными расстояниями между рядами. Еще в восьми кинозалах установлены изготовленные специально для сети КАРО Turbo-кресла, реагирующие на звуковое сопровождение кинокартин и передающие вибрацию, чтобы усилить эффект от происходящего на экране. Кроме того, в новом комплексе появится зона "КАРО Престиж": пять залов повышенной комфортности с отдельным лаунж-баром и консьерж-службой для обслуживания гостей.

Кинотеатр станет первой площадкой для демонстрации фильмов в рамках программы "KАРО Arts", здесь зрителям продемонстрируют классику кинематографа, независимое и фестивальное кино российских режиссеров, лучшие отечественные картины прошлых лет.

В период с 20 по 30 июля зрители смогут бесплатно посмотреть в залах "КАРО Vegas 22" 25 популярных блокбастеров, таких как "Легенда №17", "Великий Гэтсби", "Хоббит: Пустошь Смауга", "Сталинград", "Росомаха: Бессмертный" и другие. Для того, чтобы попасть в новые кинозалы, надо зайти на сайт, выбрать фильм и время и получить приглашение по электронной почте.

КРУПНЕЙШИЕ КИНОТЕАРЫ

Сейчас самым большим в стране является главный премьерный кинотеатр – "Октябрь" на Новом Арбате, В нем обустроено 11 залов, способных вместить более 3000 зрителей. Именно здесь демонстрируются главные премьеры Московского Международного кинофестиваля.

Самый крупный кинотеатр в мире – это кинокомплекс Kinepolis в Брюсселе. В его 26 залах помещаются около 6000 зрителей, а самый большой зал рассчитан на 700 человек.
Еще один лидер по вместимости – нью-йоркский Radio City Music Hall, открытый в 1932 году. В этом кинотеатре только один зал, но в него вмещается почти столько же зрителей, сколько и в бельгийский Kinepolis, то есть почти 6000 человек. Правда, в этом здании фильмы уже не демонстрируют: оно используется для концертов и музыкальных шоу.

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