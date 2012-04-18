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Город

18 апреля 2012, 12:56

В Москве проходит марафон "Делай сам"

кинотеатры благоустройство марафоны дворы

В рамках марафона по благоустройству города «Делай сам» во дворах Москвы сооружают дизайнерские скамейки, учат сортировать мусор для последующей переработки и показывают кино

Два раза в год – весной и осенью – проходит марафон «Делай сам». Это мероприятие, которое организуют сами жители города для своих же друзей, соседей и просто прохожих. Этой весной марафон «Делай сам» проходит уже в третий раз. В Москве он продлится до 22 апреля.

Участники марафона работают по принципу веб 2.0: сами предлагают идеи, форматы, события, площадки. В этом году в планах многое: посадка деревьев, сооружение дизайнерских скамеек, обучение по сортировке мусора с последующей его переработкой. Во время дискуссий и мастер-классов обсуждают развитие велодвижения, защиту памятников архитектуры и улучшение визуального облика города. А в перерывах смотрят кино.

Во дворе, который находится на углу Ленинградского проспекта и улицы Алабяна в рамках проекта заработал кинотеатр под открытым небом. Основная цель создателей кинотеатра – познакомить друг с другом жителей одного двора. В планах организаторов – устраивать долговременне уличные кинотеатры, а также запустить проект секретных кинопоказов. О точном месте такого показа записавшемуся на сеанс придет SMS или email за 24 часа до действия.

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