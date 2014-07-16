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Москва 24

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Культура

16 июля 2014, 10:57

Оперу Пуччини "Девушка с Запада" покажут в кинотеатрах Москвы

кинотеатры оперы кино Формула кино

"Афиша": В Москве покажут оперу Пуччини "Девушка с Запада"

В рамках летнего театрального фестиваля в столичных кинотеатрах покажут оперу Пуччини "Девушка с Запада". Эта не самая известная работа итальянского композитора изобилует погонями и стрельбой, разборками в салунах и прочей романтикой Дикого Запада. Премьера состоялась в 1910 году в "Метрополитен-опера", с Энрико Карузо в одной из главных партий, сообщает телеканал "Москва 24".

В 2010 году в честь столетнего юбилея оперы постановку восстановили. В качестве музыкального сопровождения выбраны джаз и индейский фольклор.

Сюжет оперы построен на любовном треугольнике. Местный шериф влюблен в хозяйку трактира Минни, которая пылает страстью к главарю мексиканской банды. Чтобы вырвать любимого из рук полиции, отчаянная девушка предлагает шерифу партию в покер.

Главную роль исполняет Дебора Войт, известная не только своим выдающимся сопрано, но также инцидентом с маленьким черным платьем. В 2004 году Дебора должна была выступать в таком платье на сцене, однако наряд оказался мал артистке. В результате Войт лишилась роли в Королевской опере. Сначала Дебора скандалила с руководством театра, а затем принялась худеть.

"Девушку с Запада" покажут в кинотеатрах сети "Формула кино" 18 и 20 июля. Стоимость билетов от 600 до 900 рублей.

Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы

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