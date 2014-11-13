Продажа сети кинотеатров "Синема Парк" не повлияет на ее работу - эксперты

Фото: Владимир Яроцкий/M24.ru

В сети кинотеатров "Синема Парк" заверили, что смена ее акционера не скажется на рядовом зрителе. Напомним, компания Владимира Потанина "Интеррос" продает сеть Саиду Керимову, сыну Сулеймана Керимова. Как M24.ru сообщили в "Интерросе", сделка находится в процессе завершения.

"На работу кинотеатров это никак не повлияет. Сделка - это вопрос акционеров, все кинотеатры работают без изменений и ждут зрителей, а зрители с удовольствием идут", - сообщил M24.ru представитель сети.

Как отмечают эксперты, новые владельцы будут заинтересованы в развитии сети и росте ее привлекательности для зрителя.

"Каждая сделка в этом бизнесе уникальна, так что сравнивать с другими случаями продажи кинотеатров смысла нет. Зритель, вероятно, почувствует разницу спустя какое-то время", - рассказал M24.ru Олег Иванов, генеральный директор экспертно-исследовательской организации "КиноЭкспертиза". "Приобретение активов - не главная цель этой сделки. Для Потанина это был непрофильный актив, кинобизнесом он не занимался. Новый владелец, судя по проявленному интересу, будет заниматься развитием сети и привлечением новых зрителей", - добавил эксперт.

"Синема парк" - крупнейшая киносеть в России. В нее входит 34 кинотеатра с 281 залом. За прошлый год выручка "Синема парка" составила 8,5 миллиарда рублей, включая продажи билетов, еды и напитков, а также показ рекламы перед сеансами. До 2013 года сеть входила в холдинг "Профмедиа". Когда Владимир Потанин решил продать холдинг, сеть "Синема Парк" была из него выведена, хотя и осталась под управлением "Профмедиа".

Саиду Керимову 19 лет, он студент Московского государственного университета международных отношений. По данным "Ведомостей", за кинотеатры он заплатит из собственных средств. Ранее сеть оценивали приблизительно в 400 миллионов долларов. В то же время один из собеседников газеты сообщил, что сумма сделки несколько меньше.

Сулейман Керимов - один из 20 самых богатых людей в России по данным журнала Forbes, его состояние оценивается изданием в 6,9 миллиардов долларов. Керимов владеет футбольным клубом "Анжи" из Махачкалы. Кинобизнесом семья Керимовых ранее не занималась. Саид Керимов, по данным издания "Ведомости", ранее делал небольшие инвестиции в другие проекты, а сеть "Синема парк" выбрал из-за ее лидерства на рынке.