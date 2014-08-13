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Культура

13 августа 2014, 17:00

Лучшие итальянские комедии покажут в Москве

кинотеатры Италия комедии показы фильмов кино фестивали и праздники Парк искусств МУЗЕОН

"Афиша": Стартовал фестиваль итальянских комедий Felicita Italiana

С 13 по 26 августа в Москве пройдет фестиваль FELICITÀ ITALIANA. Зрителям представят лучшие итальянские комедии. Ленты будут транслировать на экранах кинотеатров сети "Формула Кино Горизонт", "Формула Кино Европа" и в парке искусств МУЗЕОН.

"Любовные приключения и рискованные авантюры – идеальное летнее развлечение, но за всеми этими забавами кинематографисты не забывают о политике, безработице, спорте и прочих общественно важных вещах", – отметили организаторы, арт-объединение CoolConnections .

"Песни, мафия, Неаполь". Фото: coolconnections.ru

Откроет фестиваль фильм "Песни, мафия, Неаполь" Антонио Манетти и Марко Манетти.

Герой картины застенчивый тихоня, пианист Пако. Долгое время у него не получается устроиться работать по профессии, и Пако решает поступить на службу в полицию. Удивительно, но именно здесь пригодился музыкальный талант скромного пианиста. Музыкант внедряется в группу артистов, которым предстоит выступать на свадьбе у гангстеров.

Роли исполнили Алессандро Роя, Джампаоло Морелли, Серена Росси, Паоло Сассанелли, Пеппе Сервилло, Чиро Петроне.

Фильм был номинирован на премию "Давид Донателло" в номинациях "лучшая музыка", "лучшая песня" и "лучшие спецэффекты"; а также на итальянскую премию "Золотой глобус" за "лучшую мужскую роль", "лучшую комедию" и "лучшую работу композитора".

Показы фильма состоятся 13 августа. Начало в 20.00 и в 21.30.

Фильм "Захочу и соскочу". Фото: coolconnections.ru

Фильм "Захочу и соскочу" продолжит фестивальную программу. Это работа режиссера Сидни Сибилья. Герои картины – научные деятели - долго ломали голову, как порядочным гражданам выжить в коррумпированной Италии. В итоге они не придумали ничего лучше, чем заняться производством наркотиков. Находчивые ребята изобрели ингредиенты, которые прежде не были известны науке, развязав себе тем самым руки, ведь по итальянским законам, вещество, не включенное в список наркотических средств, не является наркотиком.

В фильме снимались Эдоардо Лео, Валерия Соларино, Валерия Апреа, Паоло Калабрези, Либеро ДеРиенцо, Стефано Фрези.

Картину покажут 14. 17, 21 и 26 августа. Начало показов в 21.30, 20.00, 21.20 и в 19.30.

Фильм "любовь левых взглядов". Фото: coolconnections.ru

Фильм "Любовь левых взглядов" Марко Понти – это история активистки Нины и богатого бездельника Джулио. Жизнь Нины до определенного момента правильна и предсказуема. Девушка посещает митинги, борется за справедливость и встречается с молодым писателем-интеллектуалом. Но однажды Нина получает в наследство дом на побережье и знакомится с Джулио, чья жизненная философия вызывает в душе Нины противоречивые чувства.

Роли исполнили Валентина Лодовини, Алессандро Прециози, Виничио Маркьони, Эва Риккобоно, Джеппи Куччиари, Юрий Феррини.

Фильм покажут 15, 20, 22 и 25 августа. Начало в 20.00, 21.30, 19.30.

Также в программе фестиваля – фильмы "Арбитр" и "Не в стульях счастье". С расписанием можно познакомиться здесь.

Все фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами.

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