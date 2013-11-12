На проект досугового центра в Строгине выделят 3,5 млн рублей

Фото: m24.ru

На месте кинотеатра "Таджикистан" в Строгине построят современный культурно-досуговый центр. Сейчас город ищет технического заказчика, который выполнит проектные работы по сносу здания, информирует пресс-служба столичного департамента строительства.

На проект досугового центра власти выделят 3,5 млн рублей.

"Демонтажу подлежит трехэтажное здание кинотеатра 1982 года постройки, общей площадью 6998 квадратных метров, расположенное по адресу улица Маршала Катукова, дом 8", - говорится в сообщении.

Двузальный кинотеатр был открыт в 1982 году. В качестве киноконцертного зала функционировал до 2001 года. В конце 1990-х годов здание стали сдавать в аренду по частям. В разное время здесь находились: мебельный магазин, магазин сувениров, кафе, видеопрокат, фитнес-центр.

Кинотеатр "Таджикистан" является структурным подразделением ГБУК "Московское кино". Он был передан в структуру предприятия уже в неработающем состоянии.

Отметим, столичные власти отобрали для продажи на аукционе 39 кинотеатров - это половина от существующих в Москве. Остальные - останутся в собственности города.

Модернизировать эти объекты планируют в течение трех лет. При этом сокращать их площади не собираются, а в некоторых случаях возможно даже небольшое увеличение территорий.

Основная функция примерно трети этих объектов будет культурно-просветительской. Это значит, что строить на данных территориях торговые центры не планируют, при этом действующие кинотеатры не закроют. Еще часть объектов в дальнейшем будут выполнять спортивно-рекреационную и лечебно-оздоровительную функции, то есть в кинотеатрах могут появиться спортзалы, кружки, секции, а оставшиеся площади - а это около 10 процентов - инвесторы смогут использовать под небольшие магазины.

Сегодня, 12 ноября в кинотеатре "София" пройдет презентация выставленных на продажу кинотеатров: "Экран", "Бирюсинка", "Волга", "Киргизия", "София", "Электрон", "Волгоград", "Орбита", "Солнцево" и "Рассвет". Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.