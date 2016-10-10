Форма поиска по сайту

10 октября 2016, 09:27

Культура

Первый кинотеатр-фонтан появится в столичном парке "Сказка" весной

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первый кинотеатр-фонтан появится в Крылатском на территории парка "Сказка" весной будущего года, сообщает mos.ru. Экран в необычном кинотеатре установят в чаше прямо под струями воды.

Изображение на экране площадью около 14 квадратных метров можно будет увидеть сквозь пульсирующие струи воды. От влаги экран защитит специальное водонепроницаемое покрытие. Фонтан будет показывать семейные и детские фильмы, а также мультфильмы. Рассматривается возможность показывать даже кинопремьеры.

Кинофонтан будет работать ежедневно и бесплатно. Показы запланированы на вечер, а также дневные часы.

Из чаши, площадь которой составит 220 квадратных метров, будут бить 74 водяные струи высотой от трех до 10 метров. Встроенные разноцветные лампочки позволят создавать на воде разнообразные световые эффекты в темное время суток. В чашу также поместят двухметровые фигуры героев сказок и былин: Садко, водяного, лешего и других.

Тематический парк "Сказка" открылся летом 2016 года на территории природно-исторического парка "Москворецкий" на западе столицы. В начале августа в парке появилось круглогодичное колесо обозрения. В следующем году у основания колеса планируется установить солнечные батареи. Они позволят перевести аттракцион в энергосберегающий режим.

В конце сентября в "Сказке" открылся первый в Москве детский геологический музей под землей, в котором на глубине четырех метров можно посмотреть горные породы и минералы с Кольского полуострова, Камчатки и Северного Кавказа.

кинотеатры фонтаны парк Сказка парки и пешеходные зоны

