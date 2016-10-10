Первый кинотеатр-фонтан появится в столичном парке "Сказка" весной

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первый кинотеатр-фонтан появится в Крылатском на территории парка "Сказка" весной будущего года, сообщает mos.ru. Экран в необычном кинотеатре установят в чаше прямо под струями воды.

Изображение на экране площадью около 14 квадратных метров можно будет увидеть сквозь пульсирующие струи воды. От влаги экран защитит специальное водонепроницаемое покрытие. Фонтан будет показывать семейные и детские фильмы, а также мультфильмы. Рассматривается возможность показывать даже кинопремьеры.

Кинофонтан будет работать ежедневно и бесплатно. Показы запланированы на вечер, а также дневные часы.

Из чаши, площадь которой составит 220 квадратных метров, будут бить 74 водяные струи высотой от трех до 10 метров. Встроенные разноцветные лампочки позволят создавать на воде разнообразные световые эффекты в темное время суток. В чашу также поместят двухметровые фигуры героев сказок и былин: Садко, водяного, лешего и других.