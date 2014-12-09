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Культура

09 декабря 2014, 16:30

Лучшие отечественные фильмы покажут на "Фестивале Фестивалей"

кинотеатры кинопоказы номинации Класс коррекции кино фестивали и праздники

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С 20 по 24 декабря в московских кинотеатрах в рамках проекта "Фестиваль Фестивалей" покажут лучшие отечественные фильмы 2014 года. Эти картины стали призерами российских и международных фестивалей.

Фильм, который откроет "Фестиваль Фестивалей", - "Класс коррекции" Ивана Твердовского. Это история о первой подростковой любви, снятая по мотивам повести Екатерины Мурашовой. Главная героиня картины – школьница-инвалид Лена Чехова, которую переводят в класс коррекции. Там Лена впервые влюбляется и сталкивается с жестокостью сверстников и взрослых.

В основной программе заявлены фильмы "Белый ягель" Владимира Тумаева, "Братья Ч" Михаила Угарова, "Сын" Арсения Гончукова и другие.

Победителей проекта назовут в пяти номинациях "лучший молодежный фильм", "лучший фильм для семейного просмотра", "лучший документальный фильм", "лучший анимационный фильм" и "лучший короткометражный фильм", сообщили организаторы.

Лучших определят путем зрительского голосования.

Фильмы будут показывать в кинотеатрах "Полет", "Березка", "Салют", "Молодежный", "Вымпел", "Искра" и "Юность".

На церемонии закрытия "Фестиваля Фестивалей" представят новый фильм Веры Глаголевой "Две женщины".

С полной программой показов можно ознакомиться здесь.

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