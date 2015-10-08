Крупнейшие сети пока не согласились на 20-процентную квоту российского кино

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Две крупнейшие сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" пока не подписали добровольное соглашение о введении квоты на показ отечественных фильмов. Согласно документу, российские фильмы будут составлять не менее 20 процентов от всего проката. Документ киносетям предлагает подписать Минкультуры.

Генеральный директор киностудии "Ленфильм", президент "Киноальянса" Эдуард Пичугин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что показ российских фильмов в кинотеатрах – единственный способ вернуть деньги в кинопроизводство.

"Это добровольное соглашение, акт саморегулирования. Дело в том, что этот бизнес социально ориентирован. Свою ответственность владельцы киносетей чувствуют перед зрителями и вообще всем кинематографом. Для киноиндустрии это единственный способ возврата средств в кинопроизводство.

Российский зритель чаще выбирает хорошее российское кино, пусть даже оно будет в 10 раз дешевле, чем голливудский блокбастер. Но нам не хватает маркетинговых инструментов для продвижения наших фильмов", – пояснил он.

Российские фильмы в киносетях поддержат кинопроизводство – эксперт

Как пишут "Известия", 7 октября между Минкультуры, Фондом кино и профильной ассоциацией киносетей "Киноальянс" было подписано соглашение, по которому российские кинотеатры приложат максимальные усилия для показа отечественных фильмов в объеме не менее 20 процентов экранного времени в 2016 году.

Под документом подписи поставили 10 киносетей – "Люксор", КАРО, "Пять звезд", "Киномакс", "Премьер-зал", "Мираж Синема", "Монитор", "Синема Стар", "Киноформат", "Мори Синема".

Добавим, в 2014 году Общественная палата предложила установить квоту отечественных фильмов в российских кинотеатрах в 40 процентов. Тогда Минкультуры решило отказаться от этой идеи, так как введение квот могло бы ударить по работе кинотеатров.