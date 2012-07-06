В Москве бесплатно покажут японское кино

Кадр из фильма "Женщина ночи"

С 11 июля по 6 августа столичный кинотеатр 35mm в рамках ретроспективы «Отражения» покажет японские фильмы о любви и юности, сообщается на сайте Арт-объединения CollConnections.

В программу фестиваля вошли классические фильмы. Они покажут, как менялись представления о любви и юности под воздействием перемен и революций.

Открывается программа экранизацией романа «Повесть о Гэндзи» (1951) режиссера Кодзабуро Есимуры. Эта история о любви внебрачного сына императора к молодой и красивой невесте отца, разворачивающаяся в период Хэйан.

В «Женщине ночи» (1936) режиссера Хэйноске Госе воссоздается жизнь Токио 30-х годов. Эта история о молодом человеке, разрывающимся между долгом перед семьей и любовью. На фестивале покажут еще одну картину этого режиссера – «Девушки из Идзу». В ней зрителям расскажут об отношениях молодых людей в период войны.

События фильма "Ээдзянайка" (1981) Сехэя Имамуры разворачиваются накануне критического в истории страны периода – реставрации Мэйдзи.

Картина «Любовное письмо» Тацуми Кумасиро снята по одноименному роману японской писательницы Микихико Рэндзе. Здесь повествуется об истории двух женщин в жизни одного мужчины.

Время действия фильмов охватывает период от Средних веков в Японии вплоть до 80-х г.г. XX века. Сами фильмы создавались на протяжении 70 лет – с 1936 по 2004 г.г.

Вход на все сеансы фестиваля свободный.