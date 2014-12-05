Посещаемость кинотеатров может вырасти на фоне экономических проблем - эксперт

Фото: ТАСС / Астапкович Владимир

Посещаемость столичных кинотеатров может вырасти на фоне экономических проблем, считают эксперты. Кино - это наиболее доступный вид досуга, в пользу которого горожане, возможно, откажутся от ресторанов и других более дорогих способов провести свободное время.

Представители кинотеатров утверждают, что посещаемость их залов зависит от качества фильмов, вышедших в прокат, и уверены, что экономическая ситуация вряд ли скажется на ней негативно.

"В кризисные периоды времени посещаемость кинотеатров всегда повышается. Люди отказываются от более дорогих возможностей времяпровождения – походов в рестораны и так далее – и отправляются в кино, потому что это более дешевый вариант проведения досуга", - рассказал M24.ru гендиректор экспертно-исследовательской организации "КиноЭкспертиза" Олег Иванов.

По словам Иванова, глобального снижения интереса зрителей к кинотеатрам не наблюдается, даже наоборот. Однако важно, чтобы в кино шли интересные горожанам фильмы.

Как рассказал M24.ru представитель сети кинотеатров "Люксор", в настоящий момент сложно сказать, как скажутся экономические проблемы на посещаемости кинотеатров.

"Нужно принимать во внимание, что сейчас в прокате не очень сильные фильмы. На следующей неделе выходит новый "Хоббит". Потом – "Елки 1914", "Мамы 3", мультфильм "Феи". Конечно, посещаемость сразу будет расти. Насколько нынешняя ситуация на нее повлияет, мы сможем понять после того, как начнется тот же "Хоббит". Через четыре дня после премьеры можно будет сравнить аналитику, которая есть сейчас, с реальными цифрами и дать им оценку", - рассказал собеседник M24.ru.

В "Люксоре" добавили, что "Горько! 2", к примеру, который недавно показывали в кино, вошел в десятку самых посещаемых российских фильмов. "Если говорить о сильных проектах, которые были в последнее время, то на них посещаемость была нормальная. Не выше ожидаемых прогнозов, но уложилась в рамки тех прогнозов аналитиков", - отметил представитель сети кинотеатров.

То же мнение выразил и гендиректор экспертно-исследовательской организации "КиноЭкспертиза" Олег Иванов.

"Бесполезно сравнивать текущую посещаемость кинотеатров с предыдущими месяцами или аналогичными периодами прошлых лет. Этот показатель сильно зависит от конкретных фильмов, которые идут в прокат. Выйдет блокбастер - будет высокая посещаемость, не выйдет - будет ниже", - отметил Иванов.

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Крупные московские сети кинотеатров в настоящее время, впрочем, испытывают проблемы с арендой помещений. Арендная плата берется в долларах и евро, так что из-за скачков курса рубля она для киносетей выросла в разы.

По мнению Олега Иванова, киносети будут договариваться с торговыми центрами, в которых расположены из залы. Дело в том, что кинотеатры "приводят" в торговые центры посетителей, а значит, последним не выгодно, чтобы они покидали свои площадки.

"С арендой есть проблема, потому что она в долларах. Но это уже вопрос бизнеса. Все зависит от того, насколько удачно кинотеатрам удастся договариваться. Если вдруг кинотеатр уходит – это, понятное дело, очень серьезная проблема для любого торгового центра", - считает Иванов.

"Аренда – это очень большая проблема для нас и других сетей, для всей индустрии. Мы ведем переговоры, пытаемся договориться, но, к сожалению, сделать это удается не со всеми. Все основные кинотеатры располагаются в торговых центрах, мы для них якорные арендаторы, мы создаем трафик. Но собственники у ТЦ разные, управляющие компании – тоже. Где-то получается договориться, где-то нет. Надеемся, эта проблема будет как-то решаться. Хотелось бы, чтобы в договорах аренды фигурировапи рубли. Тогда будет понятный и прозрачный процесс", - пояснили в сети кинотеатров "Люксор".