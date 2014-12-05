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Свежая пресса

05 декабря 2014, 11:25

Сегодня в СМИ: новый офис ФНС и налоговый вычет

кинотеатры ФНС платные трассы свежая пресса налоговые вычеты

Фото: M24.ru

У ФНС появится новый офис в центре Москвы

Федеральная налоговая служба получит новый офис в центре Москвы, сообщает "Коммерсантъ".

Власти решили выкупить для нужд ФНС бизнес-центр "Морской дом" в Рахмановском переулке за 70 миллионов долларов.

Минтранс ускорит выплаты компаниям, строящим трассу Москва – Санкт-Петербург

Министерство транспорта дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на выплаты компаниям, занятым на строительстве платной трассы Москва – Санкт-Петербург, сообщают "Ведомости".

Перераспределение денег необходимо для постройки дороги к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Налоговый вычет можно будет оформить на работе

С 2015 года налоговый вычет сотруднику будет частично оформлять работодатель, сообщает "Российская газета".

По новым правилам, нужно будет подать заявление в налоговую и обратиться к начальству, которое оформит остальные бумаги.

За угрозы по телефону или в SMS будут штрафовать

В Совфеде предлагают штрафовать за звонки и сообщения с угрозами, пишет "Российская газета".

Согласно проекту закона, умышленное причинение беспокойства другому человеку повлечет за собой штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или арест на срок до 30 суток.

Пятая часть кинотеатров стала нерентабельной из-за стоимости аренды

20% кинотеатров жалуются на нерентабельность из-за стоимости аренды помещений, пишет "РБК Daily".

Помимо этого, снизилась посещаемость – в октябре 2014 года кинозалы посетили на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а выручка упала на 14%.

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