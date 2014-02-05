Московские кинотеатры превратят в торговые центры, музеи и спортзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти в марте выставят на торги 38 принадлежащих городу кинотеатров. Объекты планируется продавать лотами - по пять-шесть зданий в каждом, сообщил М24.ru руководитель департамента городского имущества Владимир Ефимов. По словам его заместителя Владимира Погребенко, инвесторы должны будут оставить под "культурно-просветительскую функцию" не менее 30% площади каждого здания. Остальные помещения в бывших кинотеатрах можно будет использовать как торговые и спортивно-рекреационные объекты, то есть магазины, фитнес-клубы и частные медклиники. В декабре Москва пыталась продать 10 кинотеатров почти за 5 млрд рублей, теперь стартовые цены за каждый объект будут снижены.

"В течение 3-4 месяцев, думаю, мы объявим все аукционы", - сказал Ефимов. Погребенко пояснил, что торги запланированы на начало марта, сейчас идет оценка стоимости кинотеатров.

В декабре 2013 года Москва уже выставляла на торги 10 принадлежащих ей кинотеатров. Стартовая цена пяти объектов "Бирюсинка", "Волга", "Киргизия", "София" и "Электрон" составила 3,1 млрд рублей. А лот, состоящий еще из пяти кинотеатров - "Волгоград", "Орбита", "Солнцево", "Экран" и "Рассвет" - инвесторы могли купить за 1,7 млрд рублей. В итоге торги были признаны несостоявшимися, так как на них пришел только один участник, власти его не называют.

Теперь, кроме перечисленных 10 кинотеатров, на торги будут выставлены еще 28 (см. полный список в конце заметки), среди которых "Аврора" на Профсоюзной улице, "Прага" на Нижней Масловке, "Звездный" на Проспекте Вернадского и "Кинотеатр им. Моссовета" у метро "Преображенская площадь". При этом власти планируют изменить условия торгов, чтобы на этот раз предложение заинтересовало инвесторов. Подробности будущего техзадания пока не сообщаются, но, по словам чиновников, может быть снижена стартовая цена объектов. "Основная причина того, что никто не пришел, - это стоимость, поэтому цену тщательно проанализируем. Возможно, она будет снижена", - сказал Погребенко.

По условиям декабрьских торгов, инвесторы должны были оставить не менее 30% площади каждого кинотеатра под "культурно-просветительскую функцию", 70% - под "спортивно-рекреационную", то есть открыть там фитнес-залы, частные медклиники и т.д. Теперь планируется, что, кроме спортивно-рекреационных целей, инвестор может использовать до 70% каждого объекта под торговые площади. "Культурно-просветительская функция - не обязательно кино, это может быть и музей, выставочный зал, библиотека, детский кружок. Зачем оставлять кинотеатр, например, рядом с "Мегой", в которой уже есть несколько кинозалов? Мы хотим, чтобы наши объекты стали "точками притяжения" в своих районах", - пояснил Погребенко.

Планируется, что инвесторы купят сами здания кинотеатров, а землю возьмут в долгосрочную аренду у города. При этом собственник должен будет реконструировать или отремонтировать объект. Для каждого объекта уже готов градостроительный план земельного участка. По словам Погребенко, к торгам уже проявляют интерес инвесторы, в том числе "Сбербанк", который, по данным московских властей, планировал открывать в кинотеатрах свои отделения. Начальник пресс-центра Московского банка Сбербанка России Юлия Шелегова сказала M24.ru, что банк пока не комментирует этот вопрос. От комментариев по поводу своего участия в торгах отказались известные сети кинотеатров "Карофильм" и "Алмаз". В сети "5 звезд" не ответили на запрос M24.ru.

Партнер компании Cushman&WakefieldStiles& Ryabokobylko Денис Соколов считает, что продажа кинотеатров может вызвать интерес у инвесторов. "Некоторые объекты (например, "Звездный") находятся у станций метро, а это лучшее месторасположение в Москве. Там курсируют большие людские потоки, поэтому торговля и другой ритейл будут востребованы. Здания надо продавать "пакетами", чтобы в одном лоте были объекты и у станций метро, и в глубине микрорайона", - пояснил Соколов. Что касается стоимости, то, по словам эксперта, она зависит от расположения здания. Например, 1 кв. м в пешей доступности от подземки может стоить около $10 тысяч.

Между тем председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике Игорь Протопопов полагает, что первые торги по кинотеатрам сорвались из-за того, что лоты были слишком большие, надо продавать меньше объектов в одном "пакете". По мнению депутата, передача объектов в частные руки поможет реанимировать бывшие кинотеатры. "Многие из этих кинотеатров давно не работают, например, "Волга". Город должен содержать только те объекты, которые необходимы жителям, но не очень выгодны в экономическом плане. А кинотеатры должны принадлежать инвесторам и приносить прибыль. При этом необходимо прописать в техзадании, что, если в ходе реконструкции площадь объекта увеличивается, то культурно-просветительские объекты должны занимать 30% от новой площади, а не от первоначальной", - заключил Протопопов.

Напомним, что Москва решила активно привлекать инвесторов к реставрации и реконструкции старых зданий. Ветхие дома в центре города передадут инвесторам по льготной аренде под гостиницы. По рублю за метр сдаются объекты культурного наследия, помещения под детские сады, поликлиники и частные школы.

Список кинотеатров, которые планируется выставить на торги в марте 2014 года: 1 "Аврора"

2 "Алмаз"

3 "Ангара"

4 "Байконур"

5 "Баку"

6 "Бирюсинка"

7 "Брест"

8 "Будапешт"

9 "Варшава"

10 "Витязь"

11 "Волга"

12 "Волгоград"

13 "Восход"

14 "Высота"

15 "Звёздный"

16 "Керчь"

17 "Кинотеатр им. Моссовета"

18 "Киргизия"

19 "Комсомолец"

20 "Ладога"

21 "Марс"

22 "Мечта"

23 "Нева"

24 "Орбита"

25 "Орион"

26 "Патриот"

27 "Первомайский"

28 "Прага"

29 "Рассвет"

30 "Рига"

31 "Родина"

32 "Солнцево"

33 "София"

34 "Таллин"

35 "Улан-Батор"

36 "Экран"

37 "Электрон"

38 "Эльбрус"

1 "Аврора"2 "Алмаз"3 "Ангара"4 "Байконур"5 "Баку"6 "Бирюсинка"7 "Брест"8 "Будапешт"9 "Варшава"10 "Витязь"11 "Волга"12 "Волгоград"13 "Восход"14 "Высота"15 "Звёздный"16 "Керчь"17 "Кинотеатр им. Моссовета"18 "Киргизия"19 "Комсомолец"20 "Ладога"21 "Марс"22 "Мечта"23 "Нева"24 "Орбита"25 "Орион"26 "Патриот"27 "Первомайский"28 "Прага"29 "Рассвет"30 "Рига"31 "Родина"32 "Солнцево"33 "София"34 "Таллин"35 "Улан-Батор"36 "Экран"37 "Электрон"38 "Эльбрус"

Марина Курганская, София Сарджвеладзе