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Культура

01 сентября 2014, 17:13

Лучшие фильмы стран СНГ и Балтии покажут на фестивале "Кино друзей"

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Фото: m24.ru

С 25 по 29 сентября в рамках четвертого международного фестиваля "Кино друзей" в столичных кинотеатрах покажут лучшие фильмы стран СНГ и Балтии. В программу вошли игровые, анимационные и документальные картины, получившие призы на престижных международных фестивалях.

"Всего будет представлено около полутора десятков картин, а в списке стран – практически все государства СНГ и Балтии. Минувшие два года дали немало поводов говорить о возрождении кинематографа на постсоветском пространстве", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Зрители увидят мрачные документальные картины белорусского режиссера Виктора Аслюка, получившего более 30 международных наград. В основе его работ – рассказ о народных промыслах в современной Белоруссии. Выйдет на экраны и фильм "Слепые свидания" Левана Когуашвили, который снимал красоты Грузии. Фильм получил специальный приз жюри на фестивале в Абу-Даби, три награды на международном фестивале в Софии, призы в Висбадене, Одессе, Ереване.

Фильм Шамиля Алиева "Степняк" - о жизни вдали от цивилизации. Лента попала в шорт-лист "Оскара" в категории "Зарубежный фильм", получила призы на фестивалях в Лондоне, Ялте и Душанбе.

Также программа фестиваля включает встречи с кинематографистами из стран СНГ, перформансы и лекции. Участники мероприятий узнают, как киргизское кино становится национальным блокбастером, кто снимает независимые фильмы в Казахстане и как они потом попадают в конкурсную программу Каннского фестиваля, сошел ли на нет кинематографический кризис, захлестнувших постсоветское пространство.

"Нам интересно было на уровне формирования программы проследить и понять, как той или иной стране удается встроиться в современный кинематографический процесс, как удается создавать прогрессивное, модное кино, не изменяя при этом своим традициям и оригинальным, самобытным представлениям о киноязыке", - прокомментировала директор ГБУК "Московское кино" Василиса Орестова.

Фильмы покажут в кинотеатрах сети "Московское кино": "Космос", "Сатурн", "Звезда", "Спутник", "Факел", "Тула" и "Круговая панорама".

Вход бесплатный.

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