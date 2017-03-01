Кинотеатр "Звездный" станет многофункциональным районным центром

Кинотеатр "Звездный" после реконструкции станет многофункциональным районным центром шаговой доступности, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Кинотеатр расположен на проспекте Вернадского. По словам председателя ведомства Валерия Леонова, "Звездный" построили более 40 лет назад и все эти годы он является одним из наиболее посещаемых кинотеатров столицы.

После реконструкции в здании сохранится функция кинотеатра, но при этом у москвичей появится возможность посещать культурные и образовательные мероприятия.

Количество кинозалов в "Звездном" увеличится до пяти. Их общая вместимость составит 685 мест. Билеты будут продавать при помощи электронных терминалов. В фойе кинотеатра расположатся бар и ресторан.

В составе центра также появятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Для перемещения по этажам в центре будут лестничные клетки, эскалаторы и пять лифтов. Наличие лифтов и специально оборудованных мест в зрительных залах сделает посещение кинотеатра комфортным и безопасным для маломобильных групп населения.