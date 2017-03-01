Форма поиска по сайту

01 марта 2017, 13:24

Кинотеатр "Звездный" станет многофункциональным районным центром

Фото: vk.com/karo

Кинотеатр "Звездный" после реконструкции станет многофункциональным районным центром шаговой доступности, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Кинотеатр расположен на проспекте Вернадского. По словам председателя ведомства Валерия Леонова, "Звездный" построили более 40 лет назад и все эти годы он является одним из наиболее посещаемых кинотеатров столицы.

После реконструкции в здании сохранится функция кинотеатра, но при этом у москвичей появится возможность посещать культурные и образовательные мероприятия.

Количество кинозалов в "Звездном" увеличится до пяти. Их общая вместимость составит 685 мест. Билеты будут продавать при помощи электронных терминалов. В фойе кинотеатра расположатся бар и ресторан.

В составе центра также появятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Для перемещения по этажам в центре будут лестничные клетки, эскалаторы и пять лифтов. Наличие лифтов и специально оборудованных мест в зрительных залах сделает посещение кинотеатра комфортным и безопасным для маломобильных групп населения.

До конца 2018 года в Москве реконструируют 39 кинотеатров. 70 процентов их площади отведут под коммерческие цели. В конце ноября 2014 года компания ADG Group выиграла аукцион по продаже 39 московских кинотеатров, предложив стартовую цену в 9,57 миллиарда рублей.

В состав лота вошли кинотеатры: "София", "Ангара", "Аврора", "Алмаз", "Ашхабад", "Баку", "Байконур", "Бирюсинка", "Будапешт", "Витязь", "Варшава", "Волга", "Волгоград", "Восход", "Высота", "Звездный", "Керчь", "Киргизия", "Комсомолец", "Ладога", "Марс", "Мечта", "Нева", "Орбита", "Орион", "Патриот", "Первомайский", "Прага", "Планета", "Рассвет", "Рига", "Родина", "Саяны", "Солнцево", "Таллин", "Улан-Батор", "Экран", "Эльбрус", "Янтарь".

Все кинотеатры построены в период с 1938 по 1988 годы, и большая часть из них не функционирует. Они расположены в восьми административных округах Москвы, в основном в спальных районах.

кинотеатры реконструкция соцобъекты Звездный строительство и реконструкция

