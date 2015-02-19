Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

19 февраля, 17:33

В прокат выходит триллер о журналисте "Убить гонца"

кинопремьеры кино триллеры

Фото: imdb.com

В четверг на российские экраны выходит триллер "Убить гонца". В центре сюжета картины - журналист, который во время подготовки статьи нашел секретные документы.

Так, записи указывают ЦРУ на причастность американских властей к транспортировке наркотиков в Калифорнию. Журналист решает обнародовать этот факт и публикует материал в известном американском журнале.

Теперь ведомство хочет избавиться от репортера, но это не так просто: если журналиста убьют, правдивость статьи станет очевидной. Власти решают найти то, в чем можно обвинить смелого публициста.

Главную роль в ленте исполнил Джереми Реннер, игравший в драме "Двенадцатилетние" и триллере "Город воров". Эту роль также предлагали Брэду Питту и Тому Крузу, но они отказались.

Режиссировал ленту Майкл Куэста, снимавший эпизоды для сериалов "Декстер", "Родина" и "Настоящая кровь".

"Утро": Обзор премьер московских кинотеатров от 19 февраля

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать