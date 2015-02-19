В прокат выходит триллер о журналисте "Убить гонца"

Фото: imdb.com

В четверг на российские экраны выходит триллер "Убить гонца". В центре сюжета картины - журналист, который во время подготовки статьи нашел секретные документы.

Так, записи указывают ЦРУ на причастность американских властей к транспортировке наркотиков в Калифорнию. Журналист решает обнародовать этот факт и публикует материал в известном американском журнале.

Теперь ведомство хочет избавиться от репортера, но это не так просто: если журналиста убьют, правдивость статьи станет очевидной. Власти решают найти то, в чем можно обвинить смелого публициста.

Главную роль в ленте исполнил Джереми Реннер, игравший в драме "Двенадцатилетние" и триллере "Город воров". Эту роль также предлагали Брэду Питту и Тому Крузу, но они отказались.

Режиссировал ленту Майкл Куэста, снимавший эпизоды для сериалов "Декстер", "Родина" и "Настоящая кровь".