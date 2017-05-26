Легенда польского кино: в "Октябре" пройдет ретроспектива Кшиштофа Кесьлевского

Фото: ТАСС/Rights Managed/Ronald Grant Archive/Mary Evan

Ретроспективные показы фильмов польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского пройдут с 5 по 11 июня в киноцентре "Октябрь". Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Показ откроет картина "Три цвета: Синий". Это первая часть знаменитой трилогии. Фильм рассказывает историю молодой женщины, которая каким-то чудом выжила в автокатастрофе, но потеряла мужа – известного композитора – и пятилетнюю дочь.

Картина "Три цвета: Синий" – лауреат премий Венецианского кинофестиваля в номинациях "Золотой лев" (Кшиштоф Кесьлевский), "Лучшая операторская работа" (Славомир Идзяк) и "Лучшая женская роль" (Жюльет Бинош). кроме того, этот фильм – лауреат премий "Сезар" и "Гойя".

6 июня пройдет показ фильма "Шрам" – о потрясении маленького городка плохо спланированным промышленным проектом.

После показов 5 и 6 июня состоятся встречи с оператором фильма, обладателем премии Венецианского кинофестиваля Славомиром Идзяком. Он расскажет о визуальной драматургии в творчестве Кшиштофа Кесьлевского.

Полное расписание показов можно найти на официальном сайте кинотеатра.