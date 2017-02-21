Форма поиска по сайту

21 февраля 2017, 10:25

Культура

Антон Долин поговорит о фильме "Патерсон" с психологом

О том, как смазать карту будня, плеснувши краску из стакана

Дата: 21 февраля в 18:45

Место: кинотеатр "Октябрь" (Новый Арбат, 24)

Кадр из фильма "Патерсон"

Ради чего идти: водитель автобуса по фамилии Патерсон живет в городе Патерсон с куколкой-женой и славным бульдожкой. Каждое утро он выходит на маршрут, целый день любуется одними и теми же улицами, вечером пропускает стаканчик в любимом баре, а потом идет домой. И все эти будничные сюжеты превращает в стихи, которые никогда не опубликует.

Фильм "Патерсон": что нужно узнать о нем до просмотра

Новый фильм Джима Джармуша успел расколоть зрителей и критиков на два лагеря – одни беспрекословно восхищаются игрой Адама Драйвера, красотой Гольшифте Фарахани и поэтичностью сюжета, а другие упрекают Джармуша в самоповторах и видят в "Патерсоне" лишь беспомощную попытку встроиться в современный кинопроцесс. Кинокритик Антон Долин и психолог Татьяна Салахиева-Талал обсудят, что из этого соответствует действительности.

Что еще: перед показом фильма в Белом зале киноцентра "Октябрь" состоится презентация книги Антона Долина "Джим Джармуш. Стихи и музыка", которая вышла в издательстве "Новое литературное обозрение".

Подробности о мероприятии – на сайте "КАРО-фильм".

кинопоказы Антон Долин дискуссии обо всем

