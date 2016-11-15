Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября 2016, 10:27

Культура

Кинопрограмму фестиваля CONTEXT представят в ЦДК

От Рудольфа Нуреева до Бенджамина Мильпье

Дата: 15–20 ноября

Место: Центр документального кино

Кадр из фильма Томера Хейманна "Мистер Гага"

Ради чего идти: чтобы погрузиться в контекст современной мировой хореографии. В кинопрограмме фестиваля – фильмы о шведском новаторе Матсе Эке и создании его балета "Ромео и Джульетта" (2013), об израильском хореографе Охаде Наарине и его труппе "Батшева", создательнице жанра хореографической оперы Саше Вальц, теперь уже бывшем директоре балетной труппы Парижской оперы и муже Натали Портман Бенджамине Мильпье, афро-американском "поэте танца" Алонсо Кинге.

Что еще: также в программе – документальная лента о великом советском танцовщике и хореографе Рудольфе Нурееве.

Цена: билет на каждый сеанс – 400 рублей.

кинопоказы ЦДК фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика