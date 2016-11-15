Кинопрограмму фестиваля CONTEXT представят в ЦДК

От Рудольфа Нуреева до Бенджамина Мильпье

Дата: 15–20 ноября

Место: Центр документального кино

Кадр из фильма Томера Хейманна "Мистер Гага"

Ради чего идти: чтобы погрузиться в контекст современной мировой хореографии. В кинопрограмме фестиваля – фильмы о шведском новаторе Матсе Эке и создании его балета "Ромео и Джульетта" (2013), об израильском хореографе Охаде Наарине и его труппе "Батшева", создательнице жанра хореографической оперы Саше Вальц, теперь уже бывшем директоре балетной труппы Парижской оперы и муже Натали Портман Бенджамине Мильпье, афро-американском "поэте танца" Алонсо Кинге.

Что еще: также в программе – документальная лента о великом советском танцовщике и хореографе Рудольфе Нурееве.

Цена: билет на каждый сеанс – 400 рублей.