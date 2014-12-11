Отреставрированную трилогию "Крестный отец" покажут в кинотеатре "Пионер"

Кадр из фильма "Крестный отец"
В рамках цикла "Наконец-то в кино" в кинотеатре "Пионер" представят отреставрированную версию трилогии "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
"Действие этого криминального эпоса охватывает практически весь XX век, который мы проживаем вместе с главными героями — членами семьи Корлеоне, сицилийского мафиозного клана, обосновавшегося в Нью-Йорке", - сообщили организаторы кинопоказов.
В трилогии Копполы снялись знаковые актеры ХХ века: Марлон Брандо, Роберт Дювалл, Роберт де Ниро, Аль Пачино, Дайан Китон, Джеймс Каан, Бриджет Фонда и Энди Гарсия.
Фильмы сняты по роману Марио Пьюзо. Над трилогией работали около двух десятилетий. Картины о сицилийской мафии отмечены несколькими премиями "Оскар".
Показы состоятся 19, 20 и 21 декабря. Начало в 21.30, 21.00 и 18.30 соответственно.
Программа "Наконец-то в кино"Каждый месяц в течение одного уикенда в "Пионере" показывают классику кино. Подборка фильмов имеет связующее звено: тему, стиль или имя режиссера. Картины демонстрируют с 35-миллиметровой пленки на языке оригинала с субтитрами.
В программе - "Прирожденные убийцы" Оливера Стоуна, "Сияние" Стэнли Кубрика, "Синий бархат" Дэвида Линча, "Беспечный ездок" Денниса Хоппера, "Пустоши" Терренса Малика и другие фильмы.