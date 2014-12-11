Отреставрированную трилогию "Крестный отец" покажут в кинотеатре "Пионер"

Кадр из фильма "Крестный отец"

В рамках цикла "Наконец-то в кино" в кинотеатре "Пионер" представят отреставрированную версию трилогии "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

"Действие этого криминального эпоса охватывает практически весь XX век, который мы проживаем вместе с главными героями — членами семьи Корлеоне, сицилийского мафиозного клана, обосновавшегося в Нью-Йорке", - сообщили организаторы кинопоказов.

В трилогии Копполы снялись знаковые актеры ХХ века: Марлон Брандо, Роберт Дювалл, Роберт де Ниро, Аль Пачино, Дайан Китон, Джеймс Каан, Бриджет Фонда и Энди Гарсия.

Фильмы сняты по роману Марио Пьюзо. Над трилогией работали около двух десятилетий. Картины о сицилийской мафии отмечены несколькими премиями "Оскар".

Показы состоятся 19, 20 и 21 декабря. Начало в 21.30, 21.00 и 18.30 соответственно.