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Культура

11 декабря 2014, 09:53

Отреставрированную трилогию "Крестный отец" покажут в кинотеатре "Пионер"

кинопоказы кинотеатр Пионер кино Крестный отец

Кадр из фильма "Крестный отец"

В рамках цикла "Наконец-то в кино" в кинотеатре "Пионер" представят отреставрированную версию трилогии "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

"Действие этого криминального эпоса охватывает практически весь XX век, который мы проживаем вместе с главными героями — членами семьи Корлеоне, сицилийского мафиозного клана, обосновавшегося в Нью-Йорке", - сообщили организаторы кинопоказов.

В трилогии Копполы снялись знаковые актеры ХХ века: Марлон Брандо, Роберт Дювалл, Роберт де Ниро, Аль Пачино, Дайан Китон, Джеймс Каан, Бриджет Фонда и Энди Гарсия.

Фильмы сняты по роману Марио Пьюзо. Над трилогией работали около двух десятилетий. Картины о сицилийской мафии отмечены несколькими премиями "Оскар".

Показы состоятся 19, 20 и 21 декабря. Начало в 21.30, 21.00 и 18.30 соответственно.

Программа "Наконец-то в кино"

Каждый месяц в течение одного уикенда в "Пионере" показывают классику кино. Подборка фильмов имеет связующее звено: тему, стиль или имя режиссера. Картины демонстрируют с 35-миллиметровой пленки на языке оригинала с субтитрами.

В программе - "Прирожденные убийцы" Оливера Стоуна, "Сияние" Стэнли Кубрика, "Синий бархат" Дэвида Линча, "Беспечный ездок" Денниса Хоппера, "Пустоши" Терренса Малика и другие фильмы.

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