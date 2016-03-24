Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта 2016, 12:40

Общество

На "Киевской" Кольцевой линии метро обнаружили подозрительный пакет

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На станции "Киевская" Кольцевой линии метро обнаружили бесхозный пакет, сообщили m24.ru в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Подозрительный предмет нашли в 12:00 в среднем зале у перехода. В 12:22 кинологи проверили пакет, никакой угрозы для пассажиров он не представляет.

Отмечается также, что на движение поездов инцидент не повлиял.

Ранее школу на юго-западе столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва. В школу на улице Панферова поступил анонимный звонок о заложенном в учебном учреждении взрывном устройстве.

В результате из школы были эвакуированы порядка 250 человек. Сейчас на место выехали экстренные службы города. Как отметил источник, в настоящий момент других данных о происшедшем нет.

кинологи подозрительные предметы Киевская чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика