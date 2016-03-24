На "Киевской" Кольцевой линии метро обнаружили подозрительный пакет

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На станции "Киевская" Кольцевой линии метро обнаружили бесхозный пакет, сообщили m24.ru в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Подозрительный предмет нашли в 12:00 в среднем зале у перехода. В 12:22 кинологи проверили пакет, никакой угрозы для пассажиров он не представляет.

Отмечается также, что на движение поездов инцидент не повлиял.

Ранее школу на юго-западе столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва. В школу на улице Панферова поступил анонимный звонок о заложенном в учебном учреждении взрывном устройстве.

В результате из школы были эвакуированы порядка 250 человек. Сейчас на место выехали экстренные службы города. Как отметил источник, в настоящий момент других данных о происшедшем нет.