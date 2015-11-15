Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 ноября 2015, 02:10

Общество

Сообщение о бомбе в гостинице "Космос" оказалось ложным

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Кинологи обследовали все помещения московской гостиницы "Космос" после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщение о бомбе оказалось ложным, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

"В 00.10 проверка завершена. Все помещения проверены. Взрывное устройство не найдено", - сказал собеседник агентства.

Напомним, в субботу вечером из гостиницы "Космос" после сообщения о заложенном взрывном устройстве были эвакуированы около тысячи человек.

Проверка всех помещений гостиницы заняла около трех часов.

кинологи гостиница Космос телефонные террористы взрывные устройства чп

