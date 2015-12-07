Форма поиска по сайту

07 декабря 2015, 14:11

Спортшколу в ЗАО эвакуировали после звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Спортивную школу на западе столицы эвакуировали после сообщения о бомбе, сообщает ТАСС.

Ранее неизвестный позвонил в службу "02" и сообщил о заложенном взрывном устройстве в школе "Спарта" на улице Маршала Тимошенко.

Сотрудники полиции эвакуировали 600 учащихся и 142 человека из числа персонала, помещения школы осматривают кинологи.

В конце ноября правоохранители задержали пьяного лжетеррориста, который по телефону сообщил о готовящемся взрыве в школе на северо-западе Москвы.

Мужчина позвонил ночью в полицию и сообщил о заложенной бомбе в школе на Хорошевском шоссе, но сотрудники угрозыска установили по номеру телефона личность звонившего. Нарушителю теперь грозит до трех лет лишения свободы.

