Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля 2013, 20:25

Общество

К спасению утопающих планируют привлекать собак

Фото: РИА Новости

Московские спасатели тренируются вытаскивать утопающих из воды с помощью служебных собак.

В настоящее время кинологи с привлечением служебных собак проводят соответствующие испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника московской городской поисково-спасательной службы на воде Сергея Пятикопа.

Ссылки по теме


"Проект имеет как плюсы, так и минусы. Поэтому мы стремимся проводить различные тесты, чтобы избежать возможных проблем", - сказал начальник службы.

При этом спасатели сталкиваются с разнообразными сложностями. Так, к собакам-"водолазам" предъявляются особые требования - животные должны быть не только натренированы, но и быть сильными и особенно выносливыми. Нет еще и однозначного ответа на вопрос, как утопающий будет реагировать на собаку-спасателя.

кинологи спасение на водах

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика