К спасению утопающих планируют привлекать собак

Московские спасатели тренируются вытаскивать утопающих из воды с помощью служебных собак.

В настоящее время кинологи с привлечением служебных собак проводят соответствующие испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника московской городской поисково-спасательной службы на воде Сергея Пятикопа.

"Проект имеет как плюсы, так и минусы. Поэтому мы стремимся проводить различные тесты, чтобы избежать возможных проблем", - сказал начальник службы.

При этом спасатели сталкиваются с разнообразными сложностями. Так, к собакам-"водолазам" предъявляются особые требования - животные должны быть не только натренированы, но и быть сильными и особенно выносливыми. Нет еще и однозначного ответа на вопрос, как утопающий будет реагировать на собаку-спасателя.