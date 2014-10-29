В Москве пройдет благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел"

Фото: M24.ru

В столице с 1 по 7 ноября в кинотеатре "Октябрь" пройдет благотворительный XI международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел", сообщает пресс-служба фестиваля.

В этом году для участия в конкурсной программе было заявлено 368 игровых полнометражных, короткометражных, документальных и анимационных фильмов из 26 стран. При этом в конкурсную программу вошли 83 картины, во внеконкурсную - 61.

Откроется фестиваль показом новой картины Сергея Никоненко "Охота жить", снятой по мотивам рассказов Владимира Шукшина.

К слову, 30 октября 2014 года в 15.00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная открытию кинофестиваля. В мероприятии примут участие: протоиерей Владимир Волгин, игумен Киприан (Ященко), директор дирекции по культуре Фонда социально-культурных инициатив Александр Михайличенко, киновед, кинокритик Сергей Лаврентьев, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Андрей Шемякин.

Отметим, что кинофестиваль проводится в дни школьных осенних каникул и приурочен ко Дню народного единства и празднованию Казанской иконе Божьей Матери. Нынешний фестиваль проходит под эгидой Года культуры и 700-летия преподобного Сергия Радонежского.