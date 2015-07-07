Лекция онлайн: Антон Долин о том, куда пропали гении вроде Феллини и Тарковского

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

8 июля в Доме Н.В. Гоголя состоится лекция кинокритика Антона Долина на тему "Конец культа личности в кино или продолжение следует?"

Ряд аналитиков полагает, что кинематограф XXI века – это искусство, которое держится не на отдельных личностях вроде Феллини и Тарковского, а на тенденциях, влияниях и трендах. Лектор, признавая правомерность таких выводов, поправляет: гении не исчезли, просто прошла пора поклонения перед ними. Подробнее о том, что же все-таки происходит, Долин объяснит в своем выступлении.

Кроме того, обозреватель перечислит достойные внимания премьеры текущего года, назовет критерии оценки качества кинопродукции и укажет места, где показывают хорошие фильмы.

