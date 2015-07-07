Форма поиска по сайту

Новости

07 июля 2015, 10:06

Культура

Лекция онлайн: Антон Долин о том, куда пропали гении вроде Феллини и Тарковского

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

8 июля в Доме Н.В. Гоголя состоится лекция кинокритика Антона Долина на тему "Конец культа личности в кино или продолжение следует?"

Ряд аналитиков полагает, что кинематограф XXI века – это искусство, которое держится не на отдельных личностях вроде Феллини и Тарковского, а на тенденциях, влияниях и трендах. Лектор, признавая правомерность таких выводов, поправляет: гении не исчезли, просто прошла пора поклонения перед ними. Подробнее о том, что же все-таки происходит, Долин объяснит в своем выступлении.

Кроме того, обозреватель перечислит достойные внимания премьеры текущего года, назовет критерии оценки качества кинопродукции и укажет места, где показывают хорошие фильмы.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 8 июля в 19.30
  • Что: лекция о новой эпохе в кинематографе
  • Кто: Антон Долин
  • Кому смотреть: киноманам и кинокритикам

В ожидании начала смотрите другие лекции Антона Долина:


