Про театр: в Москве пройдет мастер-класс Валентина Гафта

Фото: ИТАР-ТАСС

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Знаменитый российский актер Валентин Гафт проведет мастер-класс в театре Киноактера во вторник, 8 июля. Посмотреть встречу онлайн можно будет на сайте сетевого издания M24.ru.

Валентин Гафт поделится секретами профессионального мастерства и расскажет о своем творческом пути. Встреча пройдет в рамках летней киноакадемии Никиты Михалкова.

Когда: 8 июля в 14:30

8 июля в 14:30 Кто: актер театра и кино Валентин Гафт

актер театра и кино Валентин Гафт О чем: о секретах актерской профессии

о секретах актерской профессии Кому смотреть: всем, интересующимся театром



Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ, дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. А первую роль в кино сыграл в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". После работы в театре Моссовета Валентин Гафт перешел в Театр на Малой Бронной, потом - к Андрею Гончарову в маленький театр на Спартаковской улице.

Важный творческий период был у Гафта, когда он играл у Анатолия Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола. Спектакли Эфроса остались настоящей театральной классикой. После Эфроса, в 1967 году, в Театре сатиры Гафт сыграл одну из лучших ролей - графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро". С 1969 года Валентин Гафт является актером театра "Современник".