В прокат вышел фильм про приключения медвежонка Паддингтона

Фото: facebook.com/PaddingtonBear

В российском прокате стартовала экранизация книги Майкла Бонда "Приключения Паддингтона". Это история плюшевого выходца из Перу, который у детей в Великобритании пользуется даже большей популярностью, чем Винни-Пух. Книга про обаятельного мишку в красной шляпе, под которой всегда про запас хранится сэндвич, вышла в свет почти 50 лет назад.

История говорящего медвежонка началась на лондонском вокзале - в британскую столицу он прибыл, чтобы обрести семью и стать джентльменом. Здесь путешественника встретили мистер и миссис Браун, которые, будучи не в силах выговорить настоящее имя медвежонка, окрестили его Паддингтоном.

Паддингтон уже становился ранее героем нескольких анимационных сериалов. Кроме того, в Лондоне чуть ли не на каждом углу продаются сувениры с этим медвежонком.

Паддингтон уже становился ранее героем нескольких анимационных сериалов. Кроме того, в Лондоне чуть ли не на каждом углу продаются сувениры с этим медвежонком.

"Афиша": В прокате стартует семейный фильм "Приключения Паддингтона"

О медвежонке вскоре узнала зоолог-таксидермист, которая тут же загорелась идеей сделать из него чучело. Роль таксидермиста сыграла Николь Кидман.

Отметим, что продюсером первого полнометражного фильма о Паддингтоне выступил Дэвид Хейман, который отвечал за успех "Гарри Поттера" и "Гравитации". Режиссером стал Пол Кинг ("

Кролик и бык"). А еще в саундтреке звучит новая песня Гвен Стефани и Фаррелла Уильямса.