Мослекторий покажет, для кого снимает режиссер

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

3 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет мастер-класс российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Сергея Урсуляка. Тема встречи – "Для кого снимает режиссер? Отношения режиссера со зрителями, критиками, артистами".

Сергей Урсуляк расскажет, чем хорошая киносцена отличается от плохой, а хороший актер – от плохого. Также он объяснит, для чего режиссеры вообще снимают свои ленты, может ли кинематограф улучшить мир и нужно ли читать кинокритиков? Гости мастер-класса смогут задать вопросы о будущем массового кино, сериалов и авторских фильмов.

Смотрите 3 декабря в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.