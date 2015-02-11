Новый Человек-паук будет школьником

Фото: facebook.com/SpiderManDVD

Стало известно, что новый Человек-паук вернется в старшую школу. На роль молодого героя уже прочат Дилана О’Брайена из "Новенькой" и Логана Лермана из фильмов о "Перси Джексоне".

Как сообщает Variety, студия Sony Pictures также планирует найти режиссера, который заменит снявшего "Нового Человека-паука" и "Нового Человека-паука: Высокое напряжение" Марка Уэбба ("500 дней лета").

Кто станет героем очередного фильма – молодой Питер Паркер или другой Человек-паук (к примеру, Майлс Моралес, еще один герой комиксов), – пока непонятно.

Предполагается, что на экраны новая лента выйдет в 2017 году.

Отметим, что ранее Sony уже показывала зрителям школьные года Человека-паука (Питера Паркера) в фильмах с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом. Но теперь в планах студии – уделить молодым годам супергероя больше внимания.

Как ранее сообщало M24.ru, Человек-паук стал частью киновселенной Marvel и появится уже в картине "Первый мститель: Гражданская война". Российская премьера фильма состоится 6 мая 2016 года.

Из-за присоединения к киновселенной Marvel Человека-паука релизы некоторых фильмов студии будут сдвинуты. Так, премьера "Тор: Рагнарек" перенесена с 28 июля на 3 ноября 2017 года, а релиз фильма "Черная пантера" передвинули с 3 ноября 2017-го на 6 июля 2018 года. "Капитан Марвел" выйдет 2 ноября 2018 года, а "Нелюди" - 12 июля 2019.

Премьеры двух частей "Мстителей 3" остались прежними: 4 мая 2018-го и 3 мая 2019 года.