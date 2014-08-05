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Культура

05 августа 2014, 17:49

В новом фильме про Человека-паука появится супергерой-женщина

кино Человек-паук Sony Pitures

Фото: facebook.com/theamazingspiderman

Кинокомпания Sony Pictures объявила о планах выпустить новый фильм про Человека-паука. Сообщается, что в нем появится супергерой-женщина.

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Премьера проекта назначена на 2017 год. Пока непонятно, кто окажется в центре событий – Черная кошка, Огненная звезда из команды Мстителей или вообще Женщина-паук, информирует Deadline.

Кстати, Sony недавно отодвинула премьеру "Нового Человека-паука 3" с 2016 на 2018 год.

Появление девушки с суперспособностями в мире Человека-паука не станет первым "женственным" изменением в историях о супергероях, произошедших за последнее время. Так, Marvel этим летом заявляла о намерениях сделать Тора женщиной.

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