Москва онлайн покажет встречу с режиссером фильма "Кислота"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/

4 ноября в кинотеатре "Звезда" пройдет серия ночных встреч "25-/75+" с участием молодых деятелей искусства и признанных мэтров российской культуры.

Одна из встреч будет посвящена развитию отечественного кинематографа. Перед зрителями выступят:



Сергей Соловьев – кинорежиссер, сценарист, продюсер, создатель двух десятков фильмов.

Александр Горчилин – актер, участник труппы "Гоголь-центра". В 2018 году дебютировал в амплуа режиссера, сняв фильм "Кислота".