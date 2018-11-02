Москва онлайн покажет встречу с режиссером фильма "Кислота"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/
4 ноября в кинотеатре "Звезда" пройдет серия ночных встреч "25-/75+" с участием молодых деятелей искусства и признанных мэтров российской культуры.
Одна из встреч будет посвящена развитию отечественного кинематографа. Перед зрителями выступят:
- Сергей Соловьев – кинорежиссер, сценарист, продюсер, создатель двух десятков фильмов.
- Александр Горчилин – актер, участник труппы "Гоголь-центра". В 2018 году дебютировал в амплуа режиссера, сняв фильм "Кислота".
Смотрите трансляцию 4 ноября в 22:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.