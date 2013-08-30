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30 августа 2013, 15:35

​Смотреть онлайн на m24.ru

Малобюджетное кино как один из путей создания дебютного фильма

Кадр из фильма "Диалоги". Фото: facebook.com/Dialoguesfilm

30 августа в рамках III Московского международного кинофестиваля "Будем жить!" пройдет мастер-класс режиссера Иры Волковой "Малобюджетное кино, как один из путей создания дебютного фильма".

Во время мастер-класса режиссер поднимет вопросы поиска материала, формирования команды, поиска продюсера и финансирования, продвижения картины, а также перспективы для режиссера-дебютанта.

В начале мероприятия зрителям продемонстрируют одну из новелл, вошедших в ленту "Диалоги". Фильм-альманах состоит из пяти частей, в каждой из которых всего два действующих лица, между которыми разворачиваются непростые диалоги.

Картина принимала участие в конкурсе "Кинотавра-2013". В столице ее впервые покажут на открытии фестиваля "Будем жить!" 29 августа.

Вход на мастер-класс Иры Волковой свободный. Мероприятие пройдет в открытом кинотеатре на Воробьевых горах (рядом со смотровой площадкой) 30 августа в 19-00.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн трансляцию лекции.

Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
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