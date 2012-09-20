Десять лет назад в Кармадонском ущелье погиб Сергей Бодров

Сергей Бодров. Фото: ИТАР-ТАСС

В сентябре 2002 года режиссер, актер и сценарист Сергей Бодров-младший снимал фильм "Связной" в Кармадонском ущелье. Старожилы Северной Осетии предупреждали съемочную группу об опасности схождения ледника. Но к ним никто не прислушался.

Трагедия произошла 20 сентября 2002 года. В шесть утра съемочная группа поехала из Владикавказа в горы. По прибытии на место группа долго ждала транспорт, который должен был доставить их наверх. Начало съемок перенесли с девяти утра на час дня. Около семи часов вечера съемки прекратили из-за плохого освещения, группа отправилась в город. В это же время, около 20.15 по местному времени, начался сход ледника Колка, который за несколько минут накрыл все Кармадонское ущелье трехсотметровым слоем льда и камней. Трагедия унесла жизни 120 человек.

Крупномасштабные спасательные работы длились несколько месяцев, группа добровольцев и родственников пропавших без вести оставалась на леднике до февраля 2004 года. На сегодняшний день пропавшими числятся более ста человек, в том числе и Сергей Бодров.

Сергею Бодрову было 30 лет. У него остались двое детей – дочь и сын. Бодров-младший окончил исторический факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию. В 1995 году он снялся в фильме своего отца (Сергея Бодрова) "Кавказский пленник". В октябре 1996 года Бодров стал ведущим программы "Взгляд" на Первом канале, где проработал три года. Знаковыми для него стали фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", после которых к нему пришла всенародная известность. В 2001 году он дебютировал в качестве режиссера с фильмом "Сестры". "Связной" должен был стать вторым фильмом Сергея Бодрова.