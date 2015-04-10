Как это делалось в Одессе: историк Анна Мальгина о еврейском кино

Фото: www.jewish-museum.ru

13 апреля в Еврейском музее и Центре толерантности состоится лекция из цикла "Одесский миф в русской культуре". На этот раз тема беседы – "Кино в Одессе и Одесса в кино".

В начале XX века синематограф быстро стал популярным в "черте оседлости" евреев на территориях Украины, Польши, Белоруссии и Прибалтики. Одесса стала культурным центром европейского еврейства. В 1912 году здесь почти одновременно начали производство фильмов киностудии "Мирограф" и "Мизрах". Именно одесситы организовали первую киноэкспедицию, чтобы снять картину под названием "Жизнь евреев в Палестине".

Об этом и дальнейшем развитии еврейского кинематографа расскажет историк кино, ведущий искусствовед отдела биофильмографии и международных связей Госфильмофонда России Анна Мальгина.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.