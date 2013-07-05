Минкультуры выделит 200 млн рублей на исторические сериалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство культуры направит 200 миллионов рублей на создание телесериалов.

Средства будут выделены в соответствии с поручением президента России о дополнительной поддержке сериалов об истории страны.

"Начиная с 2013 года, Минкультуры оказывает господдержку производства художественных многосерийных фильмов, в том числе на историческую тематику", - говорится в письме ведомства, которое цитирует РИА Новости.

В этом году поддержка будет оказана четырем телесериалам. Киноленты будут определены в июле-августе после завершения конкурсных процедур. При оценке представленных проектов особое внимание будет уделено телесериалам военно-исторической тематики.

В Минкультуры также отметили, что готовы увеличить количество производимых сериалов при условии выделения дополнительных средств из бюджета.