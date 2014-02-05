"Географ глобус пропил" назван лучшим фильмом по версии кинокритиков

Актер Константин Хабенский. Фото: ИТАР-ТАСС

Фильм "Географ глобус пропил" режиссера Александра Велединского победил в номинации "Лучший фильм" ежегодной премии "Белый слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России, об этом было объявлено на церемонии вручения премии во вторник.

"Всем спасибо, да здравствует арт-мейнстрим!" - сказал со сцены Велединский, получая награду.

Как сообщает РИА Новости, лучшей режиссерской работой критики назвали "Вечное возвращение" Киры Муратовой. Лучшим документальным фильмом стала лента "Кровь" Алины Рудницкой. Лучшим анимационным фильмом был назван "Бессмертный" Михаила Алдашина, а лучшим дебютом - "Зимний путь", который сняли Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Главные актерские награды получили Константин Хабенский и Елена Лядова за роли в фильме "Географ глобус пропил". За роли второго плана были награждены Юлия Ауг, сыгравшая в ленте "Интимные места", и Евгений Ткачук за роль в фильме "Зимний путь".

Стоит отметить, что российская Гильдия киноведов и кинокритиков вручает премию "Белый слон" ежегодно в конце декабря с 1998 года.