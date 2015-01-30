Международный турнир по керлингу пройдет на Красной площади

Фото: M24.ru /Михаил Сипко

Международный турнир по керлингу "ССТ Red Square Classic" пройдет в Москве с 30 января по 1 февраля на Красной Площади, сообщает оргкомитет мероприятия.

Главный кубок между собой разыграют восемь мужских команд. Турнир посетят две команды из Швейцарии, две из США и четыре из России.

Для болельщиков будут организованы две дорожки для керлинга, где пройдут мастер-классы для всех желающих, которые проведет женская сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой.