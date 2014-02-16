Женская сборная России по керлингу уступила Швеции

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по керлингу уступила команде Швеции в матче группового этапа олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 4:5.

Наши девушки, в целом, неплохо смотрелись в этом матче, но допустили слишком много ошибок в двух последних эндах, которые предопределили исход поединка.

Таким образом, сборная России терпит пятое поражение в восьми матчах турнира.

Россиянки потеряли все шансы на выход в полуфинал Олимпиады. Последний матч с Великобританией для нашей сборной не имеет никакого турнирного значения.