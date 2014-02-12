Сборная России по керлингу проиграла японкам на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по керлингу потерпела второе поражение подряд на Олимпийских играх в Сочи. Наши девушки уступили японкам со счетом 4:8.

Стоит отметить, что с самого старта матча россиянки оказались в роли догоняющих. Несколько грубых ошибок Анны Сидоровой и ее товарищей по команде не позволили отыграть гандикап.

В последнем энде у сборной России был шанс перевести игру в дополнительный энд, но спортсменкам не удался последний бросок.

Таким образом, россиянки после четырех матчей имеют в своем активе две победы и два поражения. Они серьезно осложнили себе задачу выхода в полуфинал соревнований.

Напомним, для того, чтобы пробиться в финальную стадию, сборной России надо занять место не ниже четвертого.