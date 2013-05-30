Форма поиска по сайту

30 мая 2013, 12:12

Власти ужесточат ответственность за организацию подпольных казино

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская полиция намерена ужесточить наказание организаторам подпольных казино: из статьи о незаконном предпринимательстве будет убран финансовый порог. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил замначальника столичного УЭБиПК Андрей Вороненков.

"Каждый день в нелегальных казино проводится инкассация по выемке крупных сумм. После этого в кассе заведения остается незначительная цифра, которая на сегодня подпадает под административный штраф. Мы хотим это исключить из законодательства, ужесточив уголовное наказание", - пояснил он.

Вороненков также отметил, что организаторы незаконных игорных клубов должны нести полную отвественность, потому что штраф в разы меньше дохода подпольных казино.

