Управляющему нелегального казино в ЦАО дали более года тюрьмы

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Администратора нелегального казино в центре столицы приговорили к 1 году и 2 месяцам в исправительной колонии, сообщает пресс-служба следственного комитета по Москве.

Следователи установили, что с марта по июль прошлого года осужденный был управляющим подпольным игорным заведением на Цветном бульваре. Он принимал и распределял гостей и клиентов казино, вел учет данных работы игровых аппаратов, а также обеспечивал порядок в клубе.

Кроме того, администратор нанимал на работу персонал, следил за работниками, а также передавал полученные от игроков деньги организатору клуба. В помещении клуба размещались 26 игровых автоматов и покерный стол. Доходы от деятельности казино принесли владельцу клуба более 83 миллионов рублей.