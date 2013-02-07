Фигурант игорного дела экс-прокурор Игнатенко экстрадирован в Россию

Экс-зампрокурора Подмосковья Александр Игнатенко доставлен в Россию

7 февраля в Россию из Польши доставлен бывший заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко, который является фигурантом дела о подпольных казино в Подмосковье.

Как сообщает пресс-служба МВД, представители польских властей оформили все необходимые документы и передали Игнатенко российской полиции. Экс-прокурор примет участие в следственных действиях по уголовному делу, где является подозреваемым.

Напомним, в феврале 2011 года правоохранители выявили подпольную игорную сеть, которая действовала в 15 городах Подмосковья. В организации незаконной игорной деятельности был заподозрен Игнатенко. Его объявили в международный розыск.

Экс-прокурора задержали 1 января 2012 на выезде из польского города-курорта Закопане. Польша согласилась передать Игнатенко России, после получения гарантий от российской стороны о проведении объективного расследования.

Ранее Генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении других фигурантов "игорного дела", бывших сотрудников бюро специальных технических мероприятий МВД Фарита Темиргалиева и Михаила Куликова. Документы были возвращены в Следственный комитет на доследование.